Курс валют в Україні 5 грудня приємно здивує, гривня після вихідних дасть жорстку відсіч долару і євро

Таким є прогноз фахівців з національного регулятора, пише Politeka.

Наприклад, стодоларовий "американець" після вихідних втратить кілька позицій. Йдеться про 1,25 пунктів. До середини минулого дня Долар вже "впустили", проте гривня вирішила не зупинятися на досягнутому.

Євро також чекає падіння, фахівці говорять про наступне: міжбанк в понеділок відкриється з -1,52 пунктів.

Курс валют 5 грудня буде таким:

100 доларів – 2830,38 грн;

100 євро-3440,47 грн.

Дивовижний "прорив" раптом покаже Російський рубль, який скористається відсутністю уваги з боку гривні. Кремлівський "дерев'яний" має намір підскочити до 3,7816 грн за десяток купюр.

До цього ми розповідали, що курс долара в грудні буде сильно залежати від ситуації з пандемією і рішення влади щодо карантину

Аналітики ГК Forex Club, в середньому курс української валюти в останній місяць року коливатиметься в межах 28,4-29,5 гривень за долар.

Так, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин звернув увагу на те, що на тлі збільшення число заражених китайським вірусом уряд може ввести жорсткий карантин довжиною в 3-4 тижні.

Нагадавши, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

Як повідомляла Politeka, гривня відправила долар в нокаут, НБУ вразив новим курсом валют.

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