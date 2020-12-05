Депутати з Верховної Ради проголосували за зміну платіжка громадян, вони тепер стануть більш "зрозумілими"

Як розповідає Politeka, про це йдеться в проекті законопроекту №2458, який опублікований на сайті Міністерства розвитку громад і територій.

Так, документ, який Верховна Рада прийняла в другому читанні, передбачає, що платіжки стануть більш «зрозумілими». Наприклад, зараз плата за доставлення теплової енергії та гарячої води може складатися з дев'яти платежів. За кожен з них беруть комісію за обслуговування. Новий же ліміт для публічного договору передбачає три платежі.

За тепло: плата за послуги з постачання теплової енергії; плата за послугу з постачання гарячої води; плата за абонентське обслуговування.

За воду: плата за послуги з централізованого водопостачання; плата за послуги з централізованого водовідведення та абонплата.

Крім того, спрощується порядок укладення договорів у сфері комунальних послуг. Це зменшить фінансові витрати і заощадить час як виконавцю, так і споживачеві.

Також завершується процес забезпечення будинків лічильниками тепла і води. Попри те, що закон вимагає 100% обліку комунальних послуг, лічильники є лише у 81,7% жителів (теплової енергії). А води - у 75,6%. Згідно з текстом документа, у людей є час до першого серпня 2022 року. Після цього людей будуть починати штрафувати.

Нагадавши, Нові тарифи на комуналку, що очікує українців з субсидіями

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію, в Кабміні зробили термінову заяву

Також Politeka писала, що Підвищення тарифів і відключення електрики: українцям розповіли, до чого готуватися