Щоб отримати субсидію українцям необхідно задекларувати всі доходи

Контроль за одержувачами субсидій в Україні серйозно посилився. Як пишуть "Деньги.uа", одержувачів субсидії перевіряють вздовж і впоперек, особливо, в плані доходів і витрат.

Відзначається, що для отримання субсидії доведеться задекларувати доходи всіх членів сім'ї, які живуть в квартирі або будинку. Якщо у когось із сім'ї були витрати, що перевищують 50 тисяч гривень протягом останнього року, це вплине на призначення допомоги від держави.

Відомо, що одержувачі субсидії повинні задекларувати не тільки зарплату, стипендію, пенсію та допомогу по безробіттю, але також будь-які інші виплати, отримані від держави (допомога по тимчасовій непрацездатності або грошове забезпечення військовослужбовців). Задекларувати доведеться аліменти та інші виплати, що мають систематичний характер. Крім цього, в декларації повинні бути вказані доходи від здачі в оренду нерухомості, гонорари і будь-які інші винагороди. Варто зазначити, що доходи від особистого сільського господарства та земельних ділянок теж потрібно декларувати.

Раніше ми писали, що дані українців, подані при оформленні субсидії, хочуть ретельно перевіряти. Зазначається, що українців, чия інформація виявиться недостовірною, зможуть позбавити допомоги від держави.

Нагадаємо, що українців масово відключають від газу, комунальники вриваються без попиту: "довелося віддати їм...".

Як повідомляла Politeka, субсидії в українців можуть відібрати, настають масові перевірки: "наступного року...".

Також Politeka писала, що комуналка рекордно подорожчала: які цифри прийшли в платіжках і хто з українців заплатив найбільше.