В Україні пропонують підвищити пенсійні виплати однієї з категорій

Так, в законопроекті №2141, який було прийнято у першому читанні, пропонують підвищити максимальний розмір пенсії для військовослужбовців з 70 до 90% від заробітної плати.

При цьому прес-служба ПФУ повідомляє про мільярдний дефіцит з пенсійними виплатами, тому грошей всім українцям може не вистачити.

Що ж стосується військових пенсіонерів, то зараз вони можуть отримати не більше ніж 70% від своєї зарплати. При цьому раніше була норма, згідно з якою пенсія становила до 90%. Саме цю норму хочуть повернути і підвищить пенсію до 90%, незважаючи на дефіцит в ПФУ.

Наприклад, військовий пенсіонер, маючи 35 років стажу і заробляючи 15 тисяч, може зараз розраховувати на 10,5 тисяч гривень. За новими правилами, цей пенсіонер буде отримувати пенсію побільше. Так, він може розраховувати на виплату в розмірі 13,5 тисяч гривень.

Тим часом, доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року склали 416,9 млрд гривень, видатки – 435,3 млрд гривень. Дефіцит коштів Фонду досяг 18,4 млрд гривень.

У загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 165,9 млрд гривень. Власні кошти склали 251,0 млрд гривень, у тому числі отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску.

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