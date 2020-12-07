У Деснянському районі Києва, на проспекті Шухевича, некероване таксі виїхало на тротуар

Так, автомобіль Skoda Fabia рухався по проспекту Шухевича в напрямку північного моста. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огорожі, потім на тротуар і велосипедну доріжку.

Про це повідомили у Facebook ВартовіЕспресо.

Некерована машина "летіла" близько 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.

Коли до машини Skoda Fabia підійшли очевидці цієї моторошної події, то побачили, що в салоні автомобіля знаходився чоловік без свідомості. Лікарі швидкої допомоги нічим не змогли допомогти, вони констатували смерть.

За попередньою інформацією, чоловік помер під час руху, через що автомобіль виявився некерованим. На щастя в ДТП, ніхто не постраждав. Наразі слідство встановлює всі подробиці події.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.