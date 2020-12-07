Сейчас следствие устанавливает все подробности...

В Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар

Так, автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку.

Об этом сообщили в Facebook ВартовіЕспресо.

Неуправляемая машина "летела" около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

Когда к машине подошли очевидцы, то увидели, что в салоне находился мужчина без сознания. Врачи скорой помощи ничем не смогли помочь, они констатировали смерть.

По предварительной информации, мужчина умер во время движения, из-за чего автомобиль оказался неуправляемым. К счастью в ДТП, никто не пострадал. Сейчас следствие устанавливает все подробности происшествия.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.