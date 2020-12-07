В Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар
Так, автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку.
Об этом сообщили в Facebook ВартовіЕспресо.
Роскошная Дженнифер Лопес в одном халате показала, с чего начинается ее утро: "Боже, это..."
Соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте"
Пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!"
"Пострадали пять человек": жуткое ДТП всколыхнуло Харьковщину, авто влетело в автобус, фото
Неуправляемая машина "летела" около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.
Когда к машине подошли очевидцы, то увидели, что в салоне находился мужчина без сознания. Врачи скорой помощи ничем не смогли помочь, они констатировали смерть.
По предварительной информации, мужчина умер во время движения, из-за чего автомобиль оказался неуправляемым. К счастью в ДТП, никто не пострадал. Сейчас следствие устанавливает все подробности происшествия.
Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.