У Києві сталася ДТП за участю співробітника відомого українського телеканалу
Так, 7 грудня, у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.
Про це повідомляється на сторінці "Киева оперативного" в Facebook. (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення.
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Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.
На оприлюднених кадрах видно, що чоловікові насилу вдається говорити і він навіцть не розуміє, що сталося.
Його більш тверезий друг спробував заступитися за Віталія, він говорив, що не бачив в якому стані знаходиться водій.
Користувачі мережі обурені побаченим і дорікають чоловікові за те, що він сів за кермо в нетверезому вигляді:
"Довічно відібрати права", "їх обох софітами додатково нагріло ?", "Просто капець! Водій просто в мотлох убитий", "Таких козлів позбавляти прав навічно і на примусові роботи"," як він взагалі до тачки дійшов?", "Бридко дивитися на це".
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.