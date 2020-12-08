У Києві сталася ДТП за участю співробітника відомого українського телеканалу

Так, 7 грудня, у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.

Про це повідомляється на сторінці "Киева оперативного" в Facebook. (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення.

Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.

На оприлюднених кадрах видно, що чоловікові насилу вдається говорити і він навіцть не розуміє, що сталося.

Його більш тверезий друг спробував заступитися за Віталія, він говорив, що не бачив в якому стані знаходиться водій.



Користувачі мережі обурені побаченим і дорікають чоловікові за те, що він сів за кермо в нетверезому вигляді:

"Довічно відібрати права", "їх обох софітами додатково нагріло ?", "Просто капець! Водій просто в мотлох убитий", "Таких козлів позбавляти прав навічно і на примусові роботи"," як він взагалі до тачки дійшов?", "Бридко дивитися на це".

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.