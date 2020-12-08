В Киеве произошло ДТП с участием сотрудника известного украинского телеканала
Так, 7 декабря, в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. За рулем Chevrolet находился сотрудник телеканала "1+1" Виталий Середа.
Об этом сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook. (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Виталий Середа за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно показанному удостоверению, он работает инженером по развитию сети вещания.
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Тест на наличие алкоголя в крови показал, что водитель настолько пьян, что драгер даже не может показать такое значение. Также выяснилось, что страхового полиса на это авто у Виталия нет.
На обнародованных кадрах видно, что мужчине с трудом удается говорить и он даже не понимает, что произошло.
Его более трезвый друг попытался вступиться за Виталия, он говорил, что не видел в каком состоянии находится водитель.
Пользователи сети возмущены увиденным и упрекают мужчину за то, что он сел за руль в нетрезвом виде:
"Пожизненно отобрать права", "Их обоих софитами дополнительно нагрело ?", "Просто капец! Водитель просто в хлам убитый", "Таких козлов лишать прав навечно и на принудительные работы", "Как он вообще до тачки дошёл?", "Мерзко смотреть на это".
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/час, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.