У Хмельницькій області моторошна ДТП забрала життя трьох людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, опівночі 7 грудня на Хмельниччині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої три людини загинули, ще одна людина постраждала.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що рятувальники отримали повідомлення про трагедію, що сталася біля села Кривчик Дунаєвицького району пізно ввечері, о 23.56. В аварію потрапила машина Volkswagen Passat В5.

На опублікованих кадрах можна побачити, що в результаті ДТП авто перекинуло на дах, що заблокувало водія та пасажирів всередині.

В салоні авто знаходилися чотири людини. В результаті ДТП 46-річний водій і пасажирки віком 50 та 55 років загинули, а ще один 47-річний пасажир відмовився від шпиталізації. Медики оглянули його на місці автокатастрофи.

Рятувальникам, що прибули на місце ДТП, довелося застосовувати спеціальне обладнання, щоб дістати тіла загиблих з пошкодженої машини.

Також вони відключили акумулятор автівки, побоюючись її загоряння. Встановленням усіх деталей трагедії зайнялися правоохоронні органи.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.