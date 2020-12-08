У Хмельницькій області моторошна ДТП забрала життя трьох людей
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, опівночі 7 грудня на Хмельниччині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої три людини загинули, ще одна людина постраждала.
В Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що рятувальники отримали повідомлення про трагедію, що сталася біля села Кривчик Дунаєвицького району пізно ввечері, о 23.56. В аварію потрапила машина Volkswagen Passat В5.
На опублікованих кадрах можна побачити, що в результаті ДТП авто перекинуло на дах, що заблокувало водія та пасажирів всередині.
Обірвалося життя легендарного радянського актора і режисера, друзі повідомили про трагедію: перші подробиці
"Дизель шоу" пішов по стопах "Квартал 95" і зазіхнув на святе для українців: "Хороші обидва"
Шторм обрушився на Одесу, стихія змиває все на своєму шляху: неймовірні кадри
Пристрасна Каменських запалила просто посеред вулиці, ексклюзивні кадри: "Нереальний кайф"
В салоні авто знаходилися чотири людини. В результаті ДТП 46-річний водій і пасажирки віком 50 та 55 років загинули, а ще один 47-річний пасажир відмовився від шпиталізації. Медики оглянули його на місці автокатастрофи.
Рятувальникам, що прибули на місце ДТП, довелося застосовувати спеціальне обладнання, щоб дістати тіла загиблих з пошкодженої машини.
Також вони відключили акумулятор автівки, побоюючись її загоряння. Встановленням усіх деталей трагедії зайнялися правоохоронні органи.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.