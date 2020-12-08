В Хмельницкой области жуткое ДТП унесло жизни трех человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в полночь 7 декабря в Хмельницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли, еще один человек пострадал.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что спасатели получили сообщение о трагедии, которая произошла возле села Кривчик Дунаевицкого района поздно вечером, в 23.56. В аварию попала машина Volkswagen Passat В5.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что в результате ДТП авто опрокинуло на крышу, что заблокировало водителя и пассажиров внутри.

В салоне авто находились четыре человека. В результате ДТП 46-летний водитель и пассажирки в возрасте 50 и 55 лет погибли, а еще один 47-летний пассажир отказался от госпитализации. Медики осмотрели его на месте автокатастрофы.

Спасателям, прибывшим на место ДТП, пришлось применять специальное оборудование, чтобы достать тела погибших из поврежденной машины.

Также они отключили аккумулятор машины, опасаясь ее возгорания. Установлением всех деталей трагедии занялись правоохранительные органы.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.