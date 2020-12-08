У Києві судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину і пограбував відділення "Укрпошти"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, прокуратурою було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на відділення "Укрпошти".

Повідомляється, що злочин стався ще в липні 2020 року у Деснянському районі столиці. Чоловік у масці, озброївшись пістолетом, зайшов у приміщення пошти, вистрілив у стелю та заявив про пограбування.

Він погрожував персоналу "Укрпошти" зброєю та забрав з кас близько 5 тисяч грн, після чого зник з місця злочину.

В прокуратурі також розповіли, що після того, як зловмисник "попався на гарячому", він примудрився втекти.

Коли зловмисника затримали, прокурори клопотали про взяття його під варту, проте суд помістив підозрюваного під домашній арешт. Нападник втік з-під домашнього арешту, його оголосили у розшук.

В листопаді 2020 року правоохоронці розшукали та затримали нападника. Наразі його взято під варту, а обвинувальний акт відносно зловмисника вже скеровано до суду. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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