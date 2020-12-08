Хлопцеві було всього 27 років...

Під Києвом розшукують водія, який збив 27-річного пішохода і залишив його помирати на узбіччі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Броварах просять відгукнутись свідків ДТП, у якому загинув 27-річний хлопець.

Відомо, що 4 грудня у Броварах Микиту збило авто, а водій втік з місця аварії і покинув хлопця помирати на вулиці. Трагедія трапилася десь між 16.30 та 16.50 на вулиці Київській, 27/29 (м. Бровари).

Випадкові перехожі знайшли хлопця на узбіччі та викликали на місце швидку допомогу і поліцію. Медики зробили термінову важку операцію – під час ДТП Микиті проломило череп і кістка впилась в мозок. Шансів вижити після того, як він більше години пролежав на вулиці та втратив багато крові, вже майже не залишалось.

Микита помер у неділю вранці, 6 грудня. За даним фактом поліція відкрила справу за номером 2914 12020 11013 000 2914 від 04.12.2020.

Відомо, зо хлопець був єдиною дитиною в сім’ї, і мама та друзі Микити хочуть знайти винного, щоб той отримав справедливе покарання.

Раніше повідомлялось, що в понеділок, 7 грудня, у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа. При цьому він був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.