Парню было всего 27 лет...

Под Киевом разыскивают водителя, сбившего 27-летнего пешехода и оставившего его умирать на обочине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Броварах просят отозваться свидетелей ДТП, в котором погиб 27-летний парень.

Известно, что 4 декабря в Броварах Никиту сбило авто, а водитель скрылся с места аварии и покинул парня умирать на улице. Трагедия случилась где-то между 16.30 и 16.50 на улице Киевской, 27/29 (г. Бровары).

Случайные прохожие нашли парня на обочине и вызвали на место скорую помощь и полицию. Медики сделали срочную тяжелую операцию – во время ДТП Никите проломило череп и кость впилась в мозг. Шансов выжить после того, как он больше часа пролежал на улице и потерял много крови, уже почти не оставалось.

Никита умер в воскресенье утром, 6 декабря. По данному факту полиция открыла дело под номером 2914 12020 11013 000 2914 от 04.12.2020.

Известно, что парень был единственным ребенком в семье, и мама и друзья Никиты хотят найти виновного, чтобы тот получил справедливое наказание.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 декабря, в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. За рулем Chevrolet находился сотрудник телеканала "1+1" Виталий Середа. При этом он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.