У місті Переяслав Київської області чоловік влаштував стрілянину та поранив свого опонента
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Так, поліцейські Київщини затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Переяславі. Зловмисником виявився 26-річний місцевий житель. Слідчі вже повідомили йому про підозру, відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
За даними поліцейських, вони отримали повідомлення про те, що поблизу одного з магазинів в місті Переяслав невідомий відкрив вогонь з пістолету. На місце події одразу ж вирушили патрульні та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.
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Так, між двома чоловіками раптово виник конфлікт та словесна перепалка, в результаті чого 26-річний хлопець дістав пістолет та зробив кілька пострілів у бік незнайомця. При цьому стрілець перебував у стані алкогольного сп’яніння. В результаті конфлікту 31-річний чоловік, з яким сперечався молодик, отримав тілесні ушкодження. Про те, що стало причиною конфлікту, і які саме поранення отримав опонент стрілка, не повідомляється.
Поліція одразу ж затримала зловмисника, йому загрожує ув’язнення на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, під Києвом розшукують водія, який позбавив життя молодого хлопця.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.