В городе Переяслав Киевской области мужчина устроил стрельбу и ранил своего оппонента

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, полицейские Киевщины задержали мужчину, устроившего стрельбу в Переяславе. Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. Следователи уже сообщили ему о подозрении, открыто дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

По данным полицейских, они получили сообщение о том, что возле одного из магазинов в городе Переяславе неизвестный открыл огонь из пистолета. На место происшествия сразу же отправились патрульные и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Правоохранители сообщают, что между двумя мужчинами внезапно возник конфликт и словесная перепалка, в результате чего 26-летний молодой человек достал пистолет и произвел несколько выстрелов в незнакомца. При этом стрелок был в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта 31-летний мужчина получил телесные повреждения. О том, что стало причиной конфликта, и какие именно ранения получил оппонент стрелка, не сообщается.

Полиция сразу же задержала злоумышленника, ему грозит заключение на срок от 3 до 7 лет.

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