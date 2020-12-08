В Киеве будут судить мужчину, устроившего стрельбу и ограбившего отделение "Укрпочты"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение "Укрпочты".

Сообщается, что преступление произошло еще в июле 2020 года в Деснянском районе столицы. Мужчина в маске, вооружившись пистолетом, зашел в помещение почты, выстрелил в потолок и заявил об ограблении.

Он угрожал персоналу "Укрпочты" оружием и забрал из касс около 5 тысяч грн, после чего скрылся с места преступления.

Когда злоумышленника задержали, прокуроры ходатайствовали о заключении его под стражу, однако суд поместил подозреваемого под домашний арест. Нападавший скрылся из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

В ноябре 2020 года правоохранители разыскали и задержали нападавшего. Сейчас он взят под стражу, а обвинительный акт в отношении злоумышленника уже направлен в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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