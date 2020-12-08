Під Києвом у вікно квартири багатоповерхівки залетів снаряд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення у пабліку "Вишнівські вісті" у соцмережі.

Так, житель Вишневого Київської області розповів, що в його квартиру на сьомому поверсі, розбивши вікно, влетів невідомий снаряд.

"Ось такий снаряд прилетів до нас вчора в квартиру по Європейській, 23 (біля озера). Добре, що дитина була в іншій кімнаті. Удар був з такою силою, що наскрізь пройшов сітку, потрійний склопакет, гардини, розбив відкос і секунд 10 літав по кімнаті. Дивом пролетів повз нас з дружиною. Знаходилися в цій кімнаті. У дружини травмоване око (не критично)", - поділився користувач соцмережі.

Він зазначив, що спочатку вони з дружиною подумали, що це феєрверк, але потім пошукали інформацію в інтернеті і дійшли до висновку, що швидше за все це була військова світло-шумова ракета.

В коментарях користувачі соцмережі припустили, що це свисток від ракетниці сигналу хімічної тривоги, що є на озброєнні силовиків.

"Цей свисток може вбити", "Я теж чула вистріли. Їх не сплутати ні з чим", - пишуть в коментарях.

Також автор публікації розповів, що наразі цим питанням займається поліція.

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