Под Киевом в окно квартиры многоэтажки залетел снаряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в паблике "Вишневские вести" в соцсети.

Так, житель Вишневого Киевской области рассказал, что в его квартиру на седьмом этаже, разбив окно, влетел неизвестный снаряд.

"Вот такой снаряд прилетел к нам вчера в квартиру по Европейской, 23 (возле озера). Хорошо, что ребенок был в другой комнате. Удар был с такой силой, что насквозь прошел сетку, тройной стеклопакет, гардины, разбил откос и секунд 10 летал по комнате. Чудом пролетел мимо нас с женой. Находились в этой комнате. У жены травмирован глаз (не критично)", - поделился пользователь соцсети.

Он отметил, что сначала они с женой подумали, что это фейерверк, но потом поискали информацию в интернете и пришли к выводу, что скорее всего это была военная свето-шумовая ракета.

В комментариях пользователи соцсети предположили, что это свисток от ракетницы сигнала химической тревоги, которые есть на вооружении силовиков.

"Этот свисток может убить", "Я тоже слышала выстрелы. Их не спутать ни с чем", - пишут в комментариях.

Также автор публикации рассказал, что сейчас этим вопросом занимается полиция.

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