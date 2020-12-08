У Києві вирішили креативно покарати водія за неправильне паркування авто

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, у столиці машину, яку припаркували прямо на тротуарі біля житлового багатоповерхового будинку, "прикрасили" пакетами зі сміттям.

Відомо, що інцидент стався у Києві за адресою проспект Науки, 80.

"Псссс, хлопчина, здається мені, що твоєму кориту тут не раді. Акуратніше, а то завтра можеш залишитися без коліс", - йдеться в підписі до фото.

На опублікованому фото можна побачити, що машина стоїть прямо під будинком, майже повністю заїхавши на тротуар. За такий перформанс, очевидно, водія і провчили, закидавши автівку пакетами зі сміттям.

Раніше повідомлялось, що у Києві невідомі обилили кислотою припарковану надворі машину.

Так, випадок облиття машини кислотою стався на вулиці Святошинській. Протягом останніх днів такі інциденти стали вже "традиційними" для столиці.

"Схоже, що це якийсь новий тренд - обливати кислотою припарковані авто. Ця автівка взагалі стояла на паркувальному майданчику Новуса на Святошинській, 28А. Кому це може бути вигідно і чому?" - повідомили у столичному пабліку.

Раніше від аналогічного випадку у Києві постраждала дитина, яка притулилась долонями до авто.

Нагадаємо, у Києві підлітки заплювали камери в ліфті ТРЦ, відео.

Раніше Politeka писала, що під Києвом розшукують водія, який позбавив життя молодого хлопця.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.