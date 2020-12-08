В Киеве решили креативно наказать водителя за неправильную парковку авто
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.
Так, в столице машину, которую припарковали прямо на тротуаре возле жилого многоэтажного дома, "украсили" пакетами с мусором.
Известно, что инцидент произошел в Киеве по адресу проспект Науки, 80.
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"Псссс, парнишка, сдается мне, что твоему корыту здесь не рады. Аккуратнее, а то завтра можешь остаться без колес", - говорится в подписи к фото.
На опубликованном снимке можно увидеть, что машина стоит прямо под домом, почти полностью заехав на тротуар. За такой перформанс, очевидно, водителя и проучили, забросав машину пакетами с мусором.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обилили кислотой припаркованную на улице машину.
Так, случай облития машины кислотой произошел на улице Святошинской. В течение последних дней такие инциденты стали уже "традиционными" для столицы.
"Похоже, что это какой-то новый тренд - обливать кислотой припаркованные авто. Эта машина вообще стояла на парковке Новуса на Святошинской, 28А. Кому это может быть выгодно и почему?" - сообщили в столичном паблике.
Ранее от аналогичного случая в Киеве пострадал ребенок, прижалась ладонями к авто.
Напомним, в Киеве подростки заплевали камеры в лифте ТРЦ, видео.
Ранее Politeka писала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.