В Киеве решили креативно наказать водителя за неправильную парковку авто

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в столице машину, которую припарковали прямо на тротуаре возле жилого многоэтажного дома, "украсили" пакетами с мусором.

Известно, что инцидент произошел в Киеве по адресу проспект Науки, 80.

"Псссс, парнишка, сдается мне, что твоему корыту здесь не рады. Аккуратнее, а то завтра можешь остаться без колес", - говорится в подписи к фото.

На опубликованном снимке можно увидеть, что машина стоит прямо под домом, почти полностью заехав на тротуар. За такой перформанс, очевидно, водителя и проучили, забросав машину пакетами с мусором.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обилили кислотой припаркованную на улице машину.

Так, случай облития машины кислотой произошел на улице Святошинской. В течение последних дней такие инциденты стали уже "традиционными" для столицы.

"Похоже, что это какой-то новый тренд - обливать кислотой припаркованные авто. Эта машина вообще стояла на парковке Новуса на Святошинской, 28А. Кому это может быть выгодно и почему?" - сообщили в столичном паблике.

Ранее от аналогичного случая в Киеве пострадал ребенок, прижалась ладонями к авто.

Напомним, в Киеве подростки заплевали камеры в лифте ТРЦ, видео.

Ранее Politeka писала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.