У Києві підлітки вразили рівнем свого цинізму, заплювавши камеру відеоспостереження у ліфті ТРЦ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, зроблене на камеру спостереження в торгово-розважальноу центрі SmartPlaza.

На кадрах можна побачити, що троє підлітків сміються і плюють прямо в камеру. При цьому вони тримають в руках скейти.

"А потім всім своїм дружнім натовпом вони приходять у коменти та кажуть, що скейтери - найчемніші люди на всьому білому світі", - йдеться в підписі до відео.

При цьому на записі чітко видно, що кожен з трьох хлопців вирішив "проявити себе" та плюнув у камеру - вони робили це по черзі.

"Ну, тут справа у батьках відморожених", "Культура так і пре", "Це все виховання + оточення, я скейтбордингом займався і досі інколи катаюсь, як є вільний час, і хоч катався, коли 16-17 років було, такого не творив, тому - так, шановні, це все виховання і соціум, в якому ти проводиш час", "В цьому випадку мова саме про тих, які збираються поблизу із цим ТРЦ. Вже неодноразово до нас потрапляють", "А що вони з Поштовою площею зробили..." - пишуть у коментарях.

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