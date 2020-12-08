В Киеве подростки поразили уровнем своего цинизма, заплевав камеру видеонаблюдения в лифте ТРЦ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, сделанное на камеру наблюдения в торгово-развлекательном центре SmartPlaza.

На кадрах можно увидеть, что трое подростков смеются и плюют прямо в камеру. При этом они держат в руках скейты.

"А потом всей своей дружной толпой они приходят в комменты и говорят, что скейтеры - самые вежливые люди на всем белом свете", - говорится в подписи к видео.

При этом на записи четко видно, что каждый из трех парней решил "проявить себя" и плюнул в камеру - они делали это по очереди.

"Ну, тут дело в родителях отмороженных", "Культура так и прет", "Это все воспитание + окружение, я занимался скейтбордингом и до сих пор иногда катаюсь, как есть свободное время, и хоть катался, когда 16-17 лет было, такого не творил, поэтому - да, уважаемые, это все воспитание и социум, в котором ты проводишь время", "В этом случае речь именно о тех, которые собираются вблизи с этим ТРЦ. Уже неоднократно к нам попадают", "А что они с Почтовой площадью сделали..." - пишут в комментариях.

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