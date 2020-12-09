У Києві авто загорілося прямо під час руху по шосе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, повідомляється, що машина Chevrolet спалахнула під час руку по Харківському шосе столиці.
"На Харківському шосе на ходу загорівся Chevrolet. На місці працювали співробітники поліції і бійці ДСНС. Причини загоряння з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах можна побачити, що машина палає на дорозі, а поряд із нею стоять інші транспортні засоби. Вогонь був доволі масштабний і суттєво пошкодив автіку.
На наступних кадрах вже можна побачити процес гасіння пожежі.
Раніше повідомлялось, що у Києві сталася ДТП за участю співробітника відомого українського телеканалу.
Так, 7 грудня, у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.
Відомо, що Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення. Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.