У Києві авто загорілося прямо під час руху по шосе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що машина Chevrolet спалахнула під час руку по Харківському шосе столиці.

"На Харківському шосе на ходу загорівся Chevrolet. На місці працювали співробітники поліції і бійці ДСНС. Причини загоряння з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що машина палає на дорозі, а поряд із нею стоять інші транспортні засоби. Вогонь був доволі масштабний і суттєво пошкодив автіку.

На наступних кадрах вже можна побачити процес гасіння пожежі.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася ДТП за участю співробітника відомого українського телеканалу.

Так, 7 грудня, у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.

Відомо, що Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення. Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.