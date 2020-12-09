В Киеве авто загорелось прямо во время движения по шоссе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что машина Chevrolet вспыхнула во время движения по Харьковскому шоссе столицы.

"На Харьковском шоссе на ходу загорелся Chevrolet. На месте работали сотрудники полиции и бойцы ГСЧС. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что машина пылает на дороге, а рядом с ней стоят другие транспортные средства. Огонь был довольно масштабный и существенно повредил авто.

На следующих кадрах уже можно увидеть процесс тушения пожара.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием сотрудника известного украинского телеканала.

Так, в понедельник, 7 декабря, в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение. Также выяснилось, что страхового полиса на это авто у Середы не было.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.