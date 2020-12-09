У Києві компанія підлітків задля "веселощів" розтрощила МАФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують підлітків, які йшли по вулиці і зненацька накинулись на МАФ.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

"Увага! Розшук! Розваги сучасної молоді просто вводять у ступор. Одні в камери плюються, наче відбиті дикарі, а ці - розтрощили МАФ. І це ж центр міста. Ну, що в їхніх головах? Може хто знає їх? Вони неодмінно мають понести покарання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент трапився у центрі Києва, біля станції метро "Театральна".

На опублікованих кадрах можна побачити, що підлітки трощать МАФ, неодноразово б'ючи його з ноги. При цьому вони радісно бігають та сміються.

Раніше повідомлялось, що у Києві підлітки вразили рівнем свого цинізму, заплювавши камеру відеоспостереження у ліфті ТРЦ.

Так, у мережі з'явилось відео, зроблене на камеру спостереження в торгово-розважальноу центрі SmartPlaza. На кадрах можна побачити, що троє підлітків сміються і плюють прямо в камеру. При цьому вони тримають в руках скейти. На записі чітко видно, що кожен з трьох хлопців вирішив "проявити себе" та плюнув у камеру - вони робили це по черзі.

Нагадаємо, під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.

Раніше Politeka писала, що під Києвом розшукують водія, який позбавив життя молодого хлопця.

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