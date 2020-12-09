В Киеве компания подростков ради "веселья" разгромила МАФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают подростков, которые шли по улице и внезапно набросились на МАФ.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

"Внимание! Розыск! Развлечения современной молодежи просто вводят в ступор. Одни в камеры плюются, словно отбитые дикари, а эти - разгромили МАФ. И это же центр города. Ну, что в их головах? Может кто знает их? Они непременно должны понести наказание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в центре Киева, возле станции метро "Театральная".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что подростки крушат МАФ, неоднократно ударяя его с ноги. При этом они радостно бегают и смеются.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки придумали себе не менее сомнительное ра"развлечение", заплевав камеру видеонаблюдения в лифте ТРЦ.

Так, появилось видео, сделанное на камеру наблюдения в торгово-развлекательном центре SmartPlaza. На записи можно наблюдать, как трое подростков смеются и плюют прямо в камеру. При этом в руках у всех скейты. На видео каждый из трех молодых людей решил "проявить себя", все трое по очереди плюнули в камеру.

Напомним, под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Ранее Politeka писала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.