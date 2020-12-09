У Києві невідомі проникли на територію приватного подвір'я, облили чуже авто невідомою речовиною та підпалили

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що інцидент стався у Києві на вулиці Маршала Бірюзова, 27.

За вказаною адресою знаходилось авто Mercedes-Benz C220.

"По відео з камер відеонагляду було встановлено, що двоє осіб перелізли через ворота будинку, облили невідомою речовиною авто, після чого побігли у напрямку перехрестя вул. Стратонавтів та вул. Маршала Бірюзова. Пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На місці події працювали патрульні та СОГ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві невідомі обилили кислотою припарковану надворі машину.

Так, випадок облиття машини кислотою стався на вулиці Святошинській. Протягом останніх днів такі інциденти стали вже "традиційними" для столиці.

"Схоже, що це якийсь новий тренд - обливати кислотою припарковані авто. Ця автівка взагалі стояла на паркувальному майданчику Новуса на Святошинській, 28А. Кому це може бути вигідно і чому?" - повідомили у столичному пабліку.

Також від аналогічного випадку у Києві постраждала дитина, яка притулилась долонями до авто.

Нагадаємо, у Києві підлітки заплювали камери в ліфті ТРЦ, відео.

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