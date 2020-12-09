В Киеве неизвестные проникли на территорию частного двора, облили чужое авто неизвестным веществом и подожгли

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Сообщается, что инцидент произошел в Киеве на улице Маршала Бирюзова, 27.

По указанному адресу находилось авто Mercedes-Benz C220.

"По видео с камер видеонаблюдения было установлено, что двое особ перелезли через ворота дома, облили неизвестным веществом авто, после чего побежали в сторону перекрестка ул. Стратонавтов и ул. Маршала Бирюзова. Пожар ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали патрульные и СОГ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обилили кислотой припаркованную на улице машину.

Так, случай облития машины кислотой произошел на улице Святошинской. В течение последних дней такие инциденты стали уже "традиционными" для столицы.

"Похоже, что это какой-то новый тренд - обливать кислотой припаркованные авто. Эта машина вообще стояла на парковке Новуса на Святошинской, 28А. Кому это может быть выгодно и почему?"- написали в паблике Киева.

Также от аналогичного случая в столице ранее пострадал ребенок, прижавшись ладонями к авто.

Напомним, в Киеве подростки заплевали камеры в лифте ТРЦ, видео.

Ранее Politeka писала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.