В Киеве неизвестные проникли на территорию частного двора, облили чужое авто неизвестным веществом и подожгли
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Сообщается, что инцидент произошел в Киеве на улице Маршала Бирюзова, 27.
По указанному адресу находилось авто Mercedes-Benz C220.
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"По видео с камер видеонаблюдения было установлено, что двое особ перелезли через ворота дома, облили неизвестным веществом авто, после чего побежали в сторону перекрестка ул. Стратонавтов и ул. Маршала Бирюзова. Пожар ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали патрульные и СОГ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные обилили кислотой припаркованную на улице машину.
Так, случай облития машины кислотой произошел на улице Святошинской. В течение последних дней такие инциденты стали уже "традиционными" для столицы.
"Похоже, что это какой-то новый тренд - обливать кислотой припаркованные авто. Эта машина вообще стояла на парковке Новуса на Святошинской, 28А. Кому это может быть выгодно и почему?"- написали в паблике Киева.
Напомним, в Киеве подростки заплевали камеры в лифте ТРЦ, видео.
Ранее Politeka писала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.
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