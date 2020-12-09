У Києві прорвало водопровід, через що на вулиці утворився справжній фонтан
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео того, що відбувається на проспекті Лобановського.
"На Лобановського або відкрили новий фонтан або сильно прорвало трубу", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах можна побачити, що вода б'є таким сильним струменем, що це справді нагадує декоративний фонтан.
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Відео було знято очевидцями аварії, які проїжджали повз на машині.
"Полюбому фонтан", "Що там, радянська труба прогнила?", "Враховуючи пору року, я наважусь сказати. що, все ж таки, трубу прорвало. Сильно", "Кличко святкує вступ на посаду мера", - жартують у коментарях до відео.
Раніше повідомлялось, що на одній із вулиць Києва прорвало трубу гарячого водопостачання, через що на дорозі утворився "басейн", над яким стояла пара.
Так, у мережі з'явилось відео "містики", що відбувалась в одному з дворів столиці. Вулицю затопило гарячої водоб, в результаті чого у повітрі стояла густа пара.
"Кіношники можуть знімати сцени апокаліпсису, а місцеві - просто помитися, адже гаряча вода, схоже, що буде не скоро. Київ, Порика, 9", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.