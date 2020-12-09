У Києві прорвало водопровід, через що на вулиці утворився справжній фонтан

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео того, що відбувається на проспекті Лобановського.

"На Лобановського або відкрили новий фонтан або сильно прорвало трубу", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що вода б'є таким сильним струменем, що це справді нагадує декоративний фонтан.

Відео було знято очевидцями аварії, які проїжджали повз на машині.

"Полюбому фонтан", "Що там, радянська труба прогнила?", "Враховуючи пору року, я наважусь сказати. що, все ж таки, трубу прорвало. Сильно", "Кличко святкує вступ на посаду мера", - жартують у коментарях до відео.

Раніше повідомлялось, що на одній із вулиць Києва прорвало трубу гарячого водопостачання, через що на дорозі утворився "басейн", над яким стояла пара.

Так, у мережі з'явилось відео "містики", що відбувалась в одному з дворів столиці. Вулицю затопило гарячої водоб, в результаті чого у повітрі стояла густа пара.

"Кіношники можуть знімати сцени апокаліпсису, а місцеві - просто помитися, адже гаряча вода, схоже, що буде не скоро. Київ, Порика, 9", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.