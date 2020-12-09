В Киеве прорвало водопровод, из-за чего на улице образовался настоящий фонтан
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео происходящего на проспекте Лобановского.
"На Лобановского либо открыли новый фонтан, либо сильно прорвало трубу", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что вода бьет такой сильной струей, что это действительно напоминает декоративный фонтан.
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Видео было снято очевидцами аварии, которые проезжали мимо на машине.
"Полюбому фонтан", "Что там, советская труба прогнила?", "Учитывая время года, я осмелюсь сказать. что, все-таки, трубу прорвало. Сильно", "Кличко празднует вступление в должность мэра", - шутят в комментариях к видео.
Ранее сообщалось, что на одной из улиц Киева прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего на дороге образовался "бассейн", над которым стоял пар.
Так, в сети появилось видео "мистики", которая проходила в одном из дворов столицы. Улицу затопило горячей водой, в результате чего в воздухе стоял густой пар.
"Киношники могут снимать сцены Апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет нескоро. Киев, Порика, 9", - говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.