В Киеве прорвало водопровод, из-за чего на улице образовался настоящий фонтан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео происходящего на проспекте Лобановского.

"На Лобановского либо открыли новый фонтан, либо сильно прорвало трубу", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вода бьет такой сильной струей, что это действительно напоминает декоративный фонтан.

Видео было снято очевидцами аварии, которые проезжали мимо на машине.

"Полюбому фонтан", "Что там, советская труба прогнила?", "Учитывая время года, я осмелюсь сказать. что, все-таки, трубу прорвало. Сильно", "Кличко празднует вступление в должность мэра", - шутят в комментариях к видео.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Киева прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего на дороге образовался "бассейн", над которым стоял пар.

Так, в сети появилось видео "мистики", которая проходила в одном из дворов столицы. Улицу затопило горячей водой, в результате чего в воздухе стоял густой пар.

"Киношники могут снимать сцены Апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет нескоро. Киев, Порика, 9", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.