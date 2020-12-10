У Києві сталася масштабна ДТП, у якій загинули дві людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, на провулку Індустріальному у столиці автомобіль Ravon їхав на величезній швидкості і врізався у стовп, в результаті чого загинуло двоє людей.

"Люта жєсть на Індустріальному. Водій каршерінгової автівки GetmanCar мчав по Вадима Гетьмана (зі сторони станції метро Шулявська) на автомобілі Ravon і, не впоравшись із кермуванням, поблизу із Індустріальним шляхопроводом на шаленій швидкості в‘їхав у стовп. На жаль, у ДТП загинуло дві особи. Зараз на місці працюють правоохоронці, які мають встановити всі обставини цієї жахливої аварії", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, що розбита машина вилетіла на тротуар, а місце ДТП огородили стрічкою. На місці стоять машини поліції та швидкої.

Раніше повідомлялось, що у ДТП на трасі Київ-Чоп зіткнулися відразу три автомобілі. Поліція уточнила, що 62-річний водій "Москвича" об'їжджав припаркований легковик і в цей момент його зачепив водій кросовера. В результаті два автомобілі опинилися на узбіччі, а третю розвернуло поперек дороги. Водія з важкими травмами чоловіка госпіталізували в найближчу лікарню.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.