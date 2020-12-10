В Киеве произошло масштабное ДТП, в котором погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на Индустриальном переулке в столице автомобиль Ravon ехал на огромной скорости и врезался в столб, в результате чего погибло двое людей.

"Лютая жесть на Индустриальном. Водитель каршеринговой машины GetmanCar мчался по Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская) на автомобиле Ravon и, не справившись с управлением, поблизости с Индустриальным путепроводом на бешеной скорости въехал в столб. К сожалению, в ДТП погибли два человека. Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны установить все обстоятельства этой ужасной аварии", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что разбитая машина вылетела на тротуар, а место ДТП оградили лентой. На месте стоят машины полиции и скорой.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе Киев-Чоп столкнулись сразу три автомобиля. Полиция уточнила, что 62-летний водитель "Москвича" объезжал припаркованную легковушку и в этот момент ее задел водитель кроссовера. В результате два автомобиля оказались на обочине, а третью развернуло поперек дороги. Водителя с тяжелыми травмами мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км / ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.