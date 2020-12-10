У Києві завершили прикрашати головну новорічну ялинку столиці, встановлену на Софійській площі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kiev Live.

Так, відомо, що цього року тематика прикрас - лісове царство. На головному святковому дереві столиці можна буде побачити іграшки у вигляді жолудів, грибів, зайців, сов і білок, які нагадають про прикраси з нашого дитинства. Всього їх буде на ялинці близько 1,5 тисяч.

Гірлянди, якими прикрасили ялинку на Софійській площі, були виготовлені у Франції, і вони світяться двома кольорами - холодним білим і зеленим. Надалі їх розвісять ще й над ялинкою, що, за словами організаторів, має нагадати зоряне небо над головою.

Раніше повідомлялось, що в центрі Києва на Софійській площі закінчили збирати головну ялинку країни. Попереду залишилася головна робота - оздоблення і прикраси зимової красуні. Таку ялинку поставили вперше, адже раніше штучних не ставили. На каркас вставили 500 тисяч гілок і одягнули на верхівку "капелюх". Сама ялинка вийшла висотою близько 31 метра і 97 тонн вагою. Збирали її виключно чоловіки. Закінчити прикрашати головну ялинку країни повинні 15 грудня, а запалять її 19 грудня - у День Святого Миколая.

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