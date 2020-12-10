У Києві на вулиці серед багатоповерхівок пробилося "цілюще джерело"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось выдео того, що відбувається на вулиці Каштановій, 12.

На опублікованих кадрах можна побачити, що через аварію трубопроводу вулицю затопило водою коричневого кольору.

"Тільки що на вулиці Каштановій, 12, з-під землі почало бити цілюще джерело", - йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, що стало причиною аварії, та коли проблему буде усунуто.

Тим часом кияни побоюються, що якщо швидко не вирішити проблему, вода може замерзнути, і двір перетвориться на справжню ковзанку.

"Гарно", "Ковзанка буде", "Воно скоро замерзне", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що на одній із вулиць Києва прорвало трубу гарячого водопостачання, через що на дорозі утворився "басейн", над яким стояла пара.

Так, у мережі з'явилось відео "містики", що відбувалась в одному з дворів столиці. Вулицю затопило гарячої водоб, в результаті чого у повітрі стояла густа пара.

"Кіношники можуть знімати сцени апокаліпсису, а місцеві - просто помитися, адже гаряча вода, схоже, що буде не скоро. Київ, Порика, 9", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.