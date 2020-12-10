В Киеве на улице среди многоэтажек пробился "целебный источник"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в Сети появилось видео того, что происходит на улице Каштановой, 12.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что из-за аварии трубопровода улицу затопило водой коричневого цвета.
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"Только что на улице Каштановой, 12, из-под земли начал бить целебный источник", - говорится в сообщении.
Пока что неизвестно, что стало причиной аварии, и когда проблема будет устранена.
Между тем киевляне опасаются, что если быстро не решить проблему, вода может замерзнуть, и двор превратится в настоящий каток.
"Красиво", "Каток будет", "Оно скоро замерзнет", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что на одной из улиц Киева прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего на дороге образовался "бассейн", над которым стоял пар.
Так, в сети появились кадры "мистики", происходящей в одном из дворов столицы. Тогда целую улицу затопило горячей водой, и ничего не было видно из-за пара. В столице шутили, что теперь есть локация для съемок сцен Апокалипсиса.
"Киношники могут снимать сцены Апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет не скоро. Киев, Порика, 9", - сообщали в киевском паблике.
Напомним, под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.