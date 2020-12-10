В Киеве на улице среди многоэтажек пробился "целебный источник"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео того, что происходит на улице Каштановой, 12.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что из-за аварии трубопровода улицу затопило водой коричневого цвета.

"Только что на улице Каштановой, 12, из-под земли начал бить целебный источник", - говорится в сообщении.

Пока что неизвестно, что стало причиной аварии, и когда проблема будет устранена.

Между тем киевляне опасаются, что если быстро не решить проблему, вода может замерзнуть, и двор превратится в настоящий каток.

"Красиво", "Каток будет", "Оно скоро замерзнет", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Киева прорвало трубу горячего водоснабжения, из-за чего на дороге образовался "бассейн", над которым стоял пар.

Так, в сети появились кадры "мистики", происходящей в одном из дворов столицы. Тогда целую улицу затопило горячей водой, и ничего не было видно из-за пара. В столице шутили, что теперь есть локация для съемок сцен Апокалипсиса.

"Киношники могут снимать сцены Апокалипсиса, а местные - просто помыться, ведь горячая вода, похоже, что будет не скоро. Киев, Порика, 9", - сообщали в киевском паблике.

Напомним, под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.