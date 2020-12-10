Таксист і його товариші грубо з'ясовували стосунки з клієнтом у Рівному

Журналісти РБК Украина з'ясували, що все почалося з того, що чоловік замовив машину, наїздив в ній по місту на понад тисячу гривень, а от платити відмовився. Тоді водій машини закликав на допомогу колег, щоб допомогли йому розібратися з пасажиром-зайцем.

Відео нічної бійні опублікували на сторінці в Instagram "Типове Рівне" (щоб посмтреть відео доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах можна побачити, як близько десяти чоловіків затиснули в кільці пасажира. А трохи пізніше починають бити "нечестного клієнта". На місце бійні приїхала поліція і всіх в результаті було затримано. У дільниці і таксист, і побитий клієнт написали один на одного заяви.

Користувачі мережі під ось цим відео почали коментувати побачене. Одні вважали, що нечесно таким натовпом бити людину, а інші відзначали, що "пасажир-заєць" заслуговує будь-якого покарання.

"Хлопці вирішили накатати на 2 шт і не заплатити. Прийшла обратка. Надалі наберуться може розуму", "Якось це фу... натовпом одного", "герої десять на одного", "Мало дали", "ось же дурні", "навіщо таксистів розводити, немає грошей йди пішки".

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