Картки у киян ніхто не крав

У Києві чоловік незаконно знімав гроші з чужих банківських рахунків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Гроші у киян зникали з рахунків "самі по собі" - самих карток у них ніхто не крав.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник розробив злочинну схему: він встановлював на банкомат скімер та міні-камеру, яка записувала на відео, як люди вводять свої паролі.

Далі шахрай виготовляв дублікати карток та знімав з них гроші. Зловмисника затримали, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

За даними поліції, протягом кількох місяців від кількох громадян надійшли заяви про те, що з їхніх карток зникли гроші. Згодом правоохоронцями було встановлено причетність 54-річного іноземця до вказаних подій.

"Під час обшуку ми вилучили підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки тощо", - розповіли в поліції.

Фігуранту справи вже повідомили про підозру у шахрайстві.

Наразі зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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