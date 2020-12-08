У Києві аферисти "віджали" квартиру у безробітного, однак йому доводиться і надалі сплачувати комуналку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, за даними журналістів, у Києві злодії з підробленими документами вирішили вкрасти квартиру у 52-річного чоловіка, який до того ж був безробітнім.

Угода була укладена під стінами Офісу президента України, в кабінеті приватного нотаріуса.

За дев'ять місяців аферистів відшукати так і не вдалось, а справжній власник квартири весь цей час не може отримати доступу до свого житла.

Ця історія сталася з киянином на ім'я Андрій ще на початку березня. На угоду злодії принесли повний пакет документів, які, природно, були підробленими.

Склавши угоду, квартиру виставили на продаж.

Ціна була досить скромною за мірками столиці -70 тисяч доларів за трикімнатну квартиру в центрі.

Однак згодом з'ясувалося, що новий власник був двічі засуджений вже за торгівлю краденим, а проживає в спальному районі Києва разом з матір'ю.

Вдома він з'являється не часто. Нотаріус, яка допомогла оформити цю угоду, відмовилась коментувати те, що сталося, і не відповіла на питання, чому взялася за укладання угоди без присутності справжнього власника житла.

Андрій зараз намагається захистити своє майно в суді, а поки процес триває, чоловік змушений оплачувати комуналку в квартирі, яка юридично вже навіть не його.

Нагадаємо, у Києві відбувається чергове протистояння між мешканцями Русанівських садів та будівельниками.

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