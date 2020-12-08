У Києві відбувається чергове протистояння між мешканцями Русанівських садів та будівельниками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, будівельники намагаються налагодити під'їзд вантажного транспорту до Подільсько-Воскресенського мосту, однак місцеві намагаються їм завадити.

Зазначається, що зранку 8 грудня разом з вантажними машинами під'їхали представники охоронної фірми і відтіснили дачників, які чергували на в'їзді.

Ситуація стала загострюватися, коли на місце підтяглися місцеві жителі і приїхали правоохоронці. Представники охоронної фірми вступили в конфлікт з поліцією, але все обійшлося суперечками на підвищених тонах.

Через декілька години охорона будівельників виїхала з Русанівських садів, а місцеві жителі тепер чекають на нові спроби забудовника організувати під'їзд до Подільсько-Воскресенського мосту через вулицю Центральну Садову.

Протестувальники стверджують, що всі ці спроби спрямовані на те, щоб перекласти провину з затримкою будівництва на жителів Русанівських садів. Хоча крім цієї дороги є й інший шлях під'їзду для будівельників з боку Труханового острова.

На опублікованих фото можна побачити, що протестувальники принесли з собою прапори України, а також поставили бочки та розпалюють вогнище.

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