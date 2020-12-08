У Києві відбувається чергове протистояння між мешканцями Русанівських садів та будівельниками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Так, будівельники намагаються налагодити під'їзд вантажного транспорту до Подільсько-Воскресенського мосту, однак місцеві намагаються їм завадити.
Зазначається, що зранку 8 грудня разом з вантажними машинами під'їхали представники охоронної фірми і відтіснили дачників, які чергували на в'їзді.
Ситуація стала загострюватися, коли на місце підтяглися місцеві жителі і приїхали правоохоронці. Представники охоронної фірми вступили в конфлікт з поліцією, але все обійшлося суперечками на підвищених тонах.
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Через декілька години охорона будівельників виїхала з Русанівських садів, а місцеві жителі тепер чекають на нові спроби забудовника організувати під'їзд до Подільсько-Воскресенського мосту через вулицю Центральну Садову.
Протестувальники стверджують, що всі ці спроби спрямовані на те, щоб перекласти провину з затримкою будівництва на жителів Русанівських садів. Хоча крім цієї дороги є й інший шлях під'їзду для будівельників з боку Труханового острова.
На опублікованих фото можна побачити, що протестувальники принесли з собою прапори України, а також поставили бочки та розпалюють вогнище.
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