В Киеве происходит очередное противостояние между жителями Русановских садов и строителями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, строители пытаются наладить подъезд грузового транспорта к Подольско-Воскресенскому мосту, однако местные пытаются им помешать.

Отмечается, что утром 8 декабря вместе с грузовыми машинами подъехали представители охранной фирмы и оттеснили дачников, дежуривших на въезде.

Ситуация стала накаляться, когда на место подтянулись местные жители и приехали правоохранители. Представители охранной фирмы вступили в конфликт с полицией, но все обошлось спорами на повышенных тонах.

Через несколько часов охрана строителей выехала из этой местности, а жители Русановских садов теперь ждут новых попыток застройщика организовать подъезд к Подольско-Воскресенскому мосту через Центральную улицу Садовую.

Протестующие утверждают, что все эти попытки направлены на то, чтобы переложить вину с задержкой строительства на жителей Русановских садов. Хотя, по их словам, помимо этой дороги есть и другой путь для строителей - в частности, со стороны Труханова острова.

На опубликованных фото можно увидеть, что протестующие принесли с собой флаги Украины, а также поставили бочки и разжигают костер.

Как известно, конфликт между застройщиком и местными жителями длится уже очень давно, и периодически люди блокируют проезд техники. Местные жители объясняют свои действия тем, что боятся, что строительство может уничтожить урочище Горбачиха.

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