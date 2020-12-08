В Киеве аферисты "отжали" квартиру у безработного, однако ему приходится и дальше платить за коммуналку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, по данным журналистов, в Киеве воры с поддельными документами решили украсть квартиру у 52-летнего мужчины, который к тому же был безработным.

Сделка была заключена под стенами Офиса президента Украины, в кабинете частного нотариуса.

За девять месяцев аферистов отыскать так и не удалось, а настоящий владелец квартиры все это время не может получить доступа к своему жилью.

Эта история произошла с киевлянином по имени Андрей еще в начале марта. На сделку воры принесли полный пакет документов, которые, естественно, были поддельными.

Провернув сделку, квартиру выставили на продажу.

Цена была довольно скромной по меркам столицы -70 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру в центре.

Однако впоследствии выяснилось, что новый владелец был дважды осужден уже за торговлю краденым, а проживает в спальном районе Киева вместе с матерью.

Дома он появляется не часто. Нотариус, которая помогла оформить эту сделку, отказалась комментировать то, что произошло, и не ответила на вопрос, почему взялась за заключение сделки без присутствия истинного владельца жилья.

Андрей сейчас пытается защитить свое имущество в суде, а пока процесс продолжается, мужчина вынужден оплачивать коммуналку в квартире, которая юридически уже даже не его.

Напомним, в Киеве происходит очередное противостояние между жителями Русановских садов и строителями.

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