В Киеве аферисты "отжали" квартиру у безработного, однако ему приходится и дальше платить за коммуналку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.
Так, по данным журналистов, в Киеве воры с поддельными документами решили украсть квартиру у 52-летнего мужчины, который к тому же был безработным.
Сделка была заключена под стенами Офиса президента Украины, в кабинете частного нотариуса.
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За девять месяцев аферистов отыскать так и не удалось, а настоящий владелец квартиры все это время не может получить доступа к своему жилью.
Эта история произошла с киевлянином по имени Андрей еще в начале марта. На сделку воры принесли полный пакет документов, которые, естественно, были поддельными.
Провернув сделку, квартиру выставили на продажу.
Цена была довольно скромной по меркам столицы -70 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру в центре.
Однако впоследствии выяснилось, что новый владелец был дважды осужден уже за торговлю краденым, а проживает в спальном районе Киева вместе с матерью.
Дома он появляется не часто. Нотариус, которая помогла оформить эту сделку, отказалась комментировать то, что произошло, и не ответила на вопрос, почему взялась за заключение сделки без присутствия истинного владельца жилья.
Андрей сейчас пытается защитить свое имущество в суде, а пока процесс продолжается, мужчина вынужден оплачивать коммуналку в квартире, которая юридически уже даже не его.
Напомним, в Киеве происходит очередное противостояние между жителями Русановских садов и строителями.
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