В Киеве мужчина незаконно снимал деньги с чужих банковских счетов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Деньги у киевлян исчезали со счетов "сами по себе" - самих карт у них никто не крал.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник разработал преступную схему: он устанавливал на банкомат скиммер и мини-камеру, которая записывала на видео, как люди вводят свои пароли.

Далее мошенник изготавливал дубликаты карточек и снимал с них деньги. Злоумышленника задержали, за содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным полиции, в течение нескольких месяцев от нескольких граждан поступили заявления о том, что с их карт исчезли деньги. Впоследствии правоохранителями была установлена причастность 54-летнего иностранца к указанным событиям.

"Во время обыска мы изъяли поддельные банковские карты, специальные накладки на банкомат со скрытыми микрокамерами, устройства для записи информации на карты и тому подобное", - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленник находится под круглосуточным домашним арестом. Ему уже сообщили о подозрении в мошеничестве, мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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