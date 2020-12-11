У Києві через різке погіршанння погодних умов було введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київпастранс".

У службі уточнили, що оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіку руху.

Крім того, було призупинено і роботу міського фунікулера. Це в "Київтрансі" також пояснили складними погодними умовами у столиці.

Також вчора в "Київтрансі" неодноразово повідомляли про затримання того чи іншого транспорту на тлі складної ситуації на дорогах.

Слід зазначити, що вчора ввечері, 10 грудня, в Києві почався дощ, а через низьку температури вода на дорогах і тротуарах відразу перетворилася в лід. Через ожеледицю в столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Також через несприятливу погодну ситуацію - дощ, який на дорогах моментально перетворюється в лід - у столиці утворилися величезні затори, які буквально паралізували місто.

Також повідомлялось, що у четвер, 10 грудня, у столиці оголосили перший рівень небезпеки - жовтий. Щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними під час пересування містом, а також рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

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