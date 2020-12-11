У Києві зник безвісти хлопець, який міг бути у стані глибокої депресії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у столиці розшукують хлопця на ім'я Мирослав Кипіч, який 9 грудня вийшов з електрички і зник.
"Увага! Розшук! Просимо допомогти знайти хлопця на ім‘я Кипіч Мирослав Вікторович. 09.12.2020 о 09:00 ранку вийшов з електрички на станції метро "Видубичі" та пішов у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бісля зникнення хлопця були переглянуті камери у метрополітені на станції "Видубичі" - у метро він не заходив.
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Також відомо, що хлопець міг бути у стані глибокої депресії.
Мирослав був одягнений у джинси та темну коротку зимову куртку.
"Звичайної тілобудови, 175 см зросту, близько 70 кг. При собі не мав документів та телефона. У випадку наявності інформації про поточне місцезнаходження зниклого, просимо зателефонувати 0954985457 або 102", - звертаються до киян.
Раніше повідомлялось, що у Києві зникла Гарбузова Катерина Іванівна 1945 року народження. Жінка була одягнена в червону спортивну куртку, білу шапку фірми Columbia, коричневі спортивні штани та темні черевики.
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