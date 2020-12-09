У Києві розшукують серійного крадія, який "полює" на дорогу парфумерію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Дарницькому районі столиці протягом листопада і грудня невідомий регулярно краде дорогу парфумерію в магазинах.

"Увага! Розшук! Друзі, необхідна Ваша допомога у встановленні особи людини, яка неодноразово протягом листопада-грудня 2020 року робить крадіжки дорогої парфумерії в магазинах на території Дарницького району м. Києва. Якщо хто дізнається - напишіть в К.О." - йдеться в повідомленні.

При цьому в повідомленні не зазначається, де саме чоловік здійснював крадіжки, та які збитки були нанесені магазинам.

Раніше повідомлялось, що у Києві судитимуть чоловіка, який влаштував стрілянину і пограбував відділення "Укрпошти".

Так, прокуратурою було скеровано до суду обвинувальний акт відносно 28-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на відділення "Укрпошти". Злочин стався ще в липні 2020 року у Деснянському районі столиці. Чоловік у масці, озброївшись пістолетом, зайшов у приміщення пошти, вистрілив у стелю та заявив про пограбування. Тоді він забрав з кас близько 5 тисяч грн, після чого зник з місця злочину.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

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