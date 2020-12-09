В Киеве разыскивают серийного вора, который "охотится" на дорогую парфюмерию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Дарницком районе столицы в течение ноября и декабря неизвестный регулярно ворует дорогую парфюмерию в магазинах.

"Внимание! Розыск! Друзья, необходима Ваша помощь в установлении личности человека, который неоднократно в течение ноября-декабря 2020 года совершает кражи дорогой парфюмерии в магазинах на территории Дарницкого района г. Киева. Если кто узнает - напишите в К. О." - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не отмечается, где именно мужчина совершал кражи, и какие убытки были нанесены магазинам.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, устроившего стрельбу и ограбившего отделение "Укрпочты".

Так, прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении разбойного нападения на отделение "Укрпочты". Преступление произошло еще в июле 2020 года в Деснянском районе столицы. Мужчина в маске, вооружившись пистолетом, зашел в помещение почты, выстрелил в потолок и заявил об ограблении. Тогда он забрал из касс около 5 тысяч грн, после чего скрылся с места преступления.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

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