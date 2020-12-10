У Києві розшукують родичів жінки, яка потрапила до лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що у судинному відділенні Інституту нейрохірургії на вулиці Майбороди, 32 наразі перебуває 72-річна жінка.

"Увага! Розшукуємо родичів! Ляпун Вікторія Володимирівна, 21.07.1948 року народження. Данна особа зараз знаходиться на Майбороди, 32, в Інституті нейрохірургії (судинне відділення)", - йдеться в повідомленні.

При цьому не повідомляється, як саме жінка потрапила до лікарні та в якому вона зараз стані.

Раніше повідомлялось, що у Києві зникла Гарбузова Катерина Іванівна 1945 року народження. Жінка була одягнена в червону спортивну куртку, білу шапку фірми Columbia, коричневі спортивні штани та темні черевики. В руках у неї був сірий пакет. При собі жінка мала паспорт. Зріст жінки - 158-160 см. Вона щільної статури, у неї сірі очі та сиве нефарбоване волосся. Відомо, що близько 11 години ранку вона вийшла з дому на вул. Героїв Дніпра та, ймовірно, вирушила в Ощадбанк, що на станції метро "Мінська".

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