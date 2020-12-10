В Киеве разыскивают родственников женщины, которая попала в больницу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, сообщается, что в сосудистом отделении Института нейрохирургии на улице Майбороды, 32 сейчас находится 72-летняя женщина.

"Внимание! Разыскиваем родственников! Ляпун Виктория Владимировна, 21.07.1948 года рождения. Данная особа сейчас находится на Майбороды, 32, в Институте нейрохирургии (сосудистое отделение)", - говорится в сообщении.

При этом не сообщается, как именно женщина попала в больницу и в каком она сейчас состоянии.

Ранее сообщалось, что в Киеве исчезла Гарбузова Екатерина Ивановна 1945 года рождения. Женщина была одета в красную спортивную куртку, белую шапку фирмы Columbia, коричневые спортивные брюки и темные ботинки. В руках у нее был серый пакет. При себе женщина имела паспорт. Рост женщины - 158-160 см. Она плотного телосложения, у нее серые глаза и седые некрашеные волосы. Известно, что около 11 часов утра она вышла из дома на ул. Героев Днепра и, вероятно, отправилась в Ощадбанк, который на станции метро "Минская".

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

Ранее Politeka писала, что протест перерос в массовый конфликт с полицией в центре Киева: кадры и что известно на данный момент.

Также Politeka писала, что в Киеве ищут серийного вора, фото: держит район в напряжении уже два месяца.