Парень мог быть в состоянии глубокой депрессии

В Киеве пропал без вести парень, который мог быть в состоянии глубокой депрессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают парня по имени Мирослав Кипич, который 9 декабря вышел из электрички и скрылся.

"Внимание! Розыск! Просим помочь найти парня по имени Кипич Мирослав Викторович. 09.12.2020 в 09:00 утра вышел из электрички на станции метро "Выдубичи" и ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после исчезновения парня были просмотрены камеры в метрополитене на станции "Выдубичи" - в метро он не заходил.

Также известно, что парень мог быть в состоянии глубокой депрессии.

Мирослав был одет в джинсы и темную короткую зимнюю куртку.

"Обычного телосложения, 175 см роста, около 70 кг. При себе не имел документов и телефона. В случае наличия информации о текущем местонахождении пропавшего, просим позвонить 0954985457 или 102", - обращаются к киевлянам.

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