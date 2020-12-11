Кияни показали, як виглядають платні туалети у столичному центрі МВС
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Так, у мережі з'явились красномовні фото, на яких можна побачити, в якому моторошному стані перебуває туалет, за користування яким ще й доводиться платити.
Зазначається, що сервісний центр МВС, який став предметом обговорення, знаходиться на вулиці Туполєва в Києві.
"Як вам платний туалет в сервісному центрі МВС на Туполєва?" - підписав знімок обурений автор вражаючих фотографій.
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На опублікованому знімку можна побачити приміщення туалету, яке ймовірно, ніколи не бачило ремонту за всю свою довгу історію.
На стінах - облуплена фарба і радянський розбитий кахель. Із зручностей - кабінки з "дірками" в підлозі сумнівної чистоти. Крім того, одна з кабінок накрита ганчіркою і забарикадовані стільцем, щоб нею ніхто не користувався.
В кутку під саморобною табличкою "пісюар" і стрілкою вниз взагалі нічого немає.
За всі ці "зручності" та вражаючі декорації з відвідувачів беруть аж по три гривні. На що йдуть ці кошти та чи планують щось робити з явно "перевтомленим" туалетом - невідомо.
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